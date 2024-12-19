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موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

08:30 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
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    توتنهام ضد مانشستر سيتي
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    سون بقميص توتنهام لموسم 2025
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    قميص توتنهام لموسم 2025
  • عرض 14 صورة
    توتنهام ضد مانشستر سيتي
  • عرض 14 صورة
    مانشستر سيتي ضد توتنهام
  • عرض 14 صورة
    لاعبي توتنهام
  • عرض 14 صورة
    سون هيونج مين لاعب توتنهام
  • عرض 14 صورة
    سون هيونج مين لاعب توتنهام
  • عرض 14 صورة
    المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد
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    لاعبي مانشستر يونايتد (1) (1)
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    روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد
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    مانشستر سيتي ضد مان يونايتد
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    برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد
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تقام مباراة توتنهام ومانشستر اليوم الخميس في إطار منافسات الدور ربع نهائي من كأس الرابطة الإنجليزي "كاراباو".

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد اليوم

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة بين توتنهام ومانشستر يونايتد على قناة بي إن سبورتس2

كما تبث المباراة على تطبيق TOD TV

يذكر أن مباريات دور ربع النهائي من كأس كاراباو التي أقيمت أمس، انتهت بالنتائح التالية

فاز ليفربول على ساوثهامبتون 2-1

فاز نيوكاسل يونايتد على برينتفورد 3-1

فاز آرسنال على كريستال بالاس 3-2

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مانشستر يونايتد وتوتنهام موعد مباراة مبانشستر يونايتد وتوتنهام موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم كأس الرابطة الإنجليزية
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