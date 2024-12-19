موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

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تقام مباراة توتنهام ومانشستر اليوم الخميس في إطار منافسات الدور ربع نهائي من كأس الرابطة الإنجليزي "كاراباو".

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد اليوم

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة بين توتنهام ومانشستر يونايتد على قناة بي إن سبورتس2

كما تبث المباراة على تطبيق TOD TV

يذكر أن مباريات دور ربع النهائي من كأس كاراباو التي أقيمت أمس، انتهت بالنتائح التالية

فاز ليفربول على ساوثهامبتون 2-1

فاز نيوكاسل يونايتد على برينتفورد 3-1

فاز آرسنال على كريستال بالاس 3-2

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