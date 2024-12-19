تعرض ملعب حلب الدولي بسوريا، الواقع بحي الحمدانية بمدينة حلب السورية، لحريق هائل وضخم، دون معرفة سبب الحريق حتى الأن.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، بأن الحريق مفتعل من قبل مجموعة مجهولة من الأشخاص، الذين قاموا بإشعال النار في الملعب.

ويأتي حريق ستاد "حلب الدولي"، في ظل الأحداث التي تعيشها سوريا في الوقت الحالي، بعد إسقاط النظام السابق برئاسة بشار الأسد.

وستاد "حلب الدولي"، هو الملعب الأهم والأفضل داخل سوريا، كما أنه يعد من الملعب الأكبر في سوريا من حيث السعة الجماهيرية، التي تصل إلى 75 ألف متفرج.

ووصلت تكلفة بناء ستاد حلب الدولي، إلى ما يقرب من 28 مليون دولار أمريكي، وافتتح في أبريل عام 2007، بحضور الرئيس السوري السابق بشار الأسد برفقة الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، حينما كان رئيساً لوزراء تركيا في عام 2007.

وكانت أول مباراة أقيمت على الاستاد، هى مباراة ودية جمعت بين فريق الاتحاد السوري أمام فريق فنربخشة التركي، خلال حفل افتتاح الاستاد.

ويتكون ستاد حلب الدولي من خمس طوابق، باستخدامات مختلفة، حيث أن الطابق الأول يضم غرف ملابس اللاعبين صالات رياضية والعيادات الطبية، بينما يحتوي الطابق الثاني على يحتوي على صالة للمعارض وصالة للحفلات، بالإضافة إلى مضمار داخلي للجري وغيرهم من الغرف التجارية، الطابق الأول والثاني يكونان أقل من مستوى أرض الملعب.

ويحتوي الطابق الثالث للاستاد وهو الطابق المساوي لأرض الملعب، يضم بوابات الخروج والدخول والتي تصل إلى 26 مدخلاً، يضم عدد من المدرجات تصل إلى 35 ألف متفرج بالإضافة إلى المقصورة الرئيسية كما أنها تضم مجموعة من الكافيهات والمطاعم.

ويتبقى في الاستاد الطابقين الرابع والخامس، يحتوي كلا منهما على مدرجات تتسع إلى 40 ألف متفرج مما يعني أن كل دور يمكن أن يضم 20 ألف متفرج، بالإضافة إلى وجود مطاعم وكافيهات في كل دور من الدورين.

ويشمل الاستاد في تصميمه موقف خاص بالسيارات، من الممكن أن تضم 8000 سيارة، وصمم ملعب حلب على يد البولندي المستر كوش.

إخماد فرقنا لحريق اندلع في قاعة استقبال استاد مدينة حلب الدولي في حي الحمدانية، مساء اليوم الأربعاء 18 كانون الأول. #الخوذ_البيضاء #سوريا #حلب pic.twitter.com/QtvrcX6oww — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 18, 2024

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