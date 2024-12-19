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ستوري نجوم كرة القدم.. رونالدو وابنته.. ميدو مع زوجته.. تهنئة اللاعبين للشناوي

04:01 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
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    كريستيانو رونالدو (1)
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    كريم بنزيما (1)
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    سعد سمير (1)
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    صالح جمعة (1)
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    وسام أبو علي (1)
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    إمام عاشور (1)
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    محمد عبد المنعم (1)
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة ابنته.

وهنأ نجم النادي الأهلي عمرو السولية زميله بالفريق محمد الشناوى، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

كما هنأ سعد سمير محمد الشناوى بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة لهما، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك وسام أبو علي نجم النادي الأهلي، متابعيه على موقع "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وقام أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، بنشر صورة له رفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وحرص محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المدرجات رفقة عدد من زملائه بالفريق.

كما نشر صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

وشارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

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