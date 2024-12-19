"بمشاركة 8 منتخبات" .. أبرز المعلومات عن خليجي 26 بالكويت

كأس الخليج العربي 26، المعروفة بـ"خليجي 26"، هي النسخة السادسة والعشرون من البطولة الإقليمية لكرة القدم التي تُقام كل عامين بين دول الخليج العربي، تستضيف الكويت هذه النسخة في الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025.

المنتخبات المشاركة:

تشارك في البطولة ثمانية منتخبات خليجية، قُسِّمت عبر القرعة إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: الكويت (المستضيف)، الإمارات العربية المتحدة، عمان، وقطر.

المجموعة الثانية: السعودية، البحرين، العراق (حامل اللقب)، واليمن.

جدول المباريات:

تُقام المباريات في ملعبي جابر الأحمد الدولي واستاد الصليبخات، تبدأ البطولة بمباراة افتتاحية بين الكويت وعمان في 21 ديسمبر 2024.

القنوات الناقلة:

ستُنقل المباريات عبر قنوات الكأس القطرية، الكويت الرياضية، أبوظبي الرياضية، وقنوات SSC.

نظام بطولة خليجي 2026

تقام بطولة خليجي 26 بنظام المجموعتين؛ حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل إلى الدور نصف النهائي متصدر المجموعة والوصيف، ليتواجه المنتخبان المتأهلان بنظام خروج المغلوب وصولًا إلى المباراة النهائية، التي ستقام يوم 3 يناير 2025.

المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة

يعتلى منتخب الكويت صدارة أكثر المنتخبات تتويجا باللقب في تاريخ البطولة بإجمالي 10 مرات، أولها في عام 1970 وآخرها في 2010، قبل نحو 15 عاما من الآن.

وفي المركز الثاني يأتي منتخب العراق بـ4 ألقاب، ثم السعودية وقطر (3)، ثم الإمارات وعمان (2)، والبحرين لقب وحيد في نسخة 2019.