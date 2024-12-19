ريال مدريد يحقق الفوز على باتشوكا المكسيكي بثلاثية في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

تعرض دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه أمام موناكو، في بطولة الدوري الفرنسي.

وتمكن فريق باريس سان جيرمان، من تحقيق الفوز على حساب نظيره موناكو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، في الجولة الـ16 ببطولة الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة، تعرض الحارس الإيطالي دوناروما حارس باريس سان جيرمان لإصابة قوية في الوجه، بعد اصطدام قوي مع لاعب موناكو.

ولم يتمكن دوناروما من استكمال اللقاء، لخرج في الدقيقة 22 من عمر المباراة وينزل بدلاً منه الحارس البديل ماتفي سافونوف.

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