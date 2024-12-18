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بيسيرو يكشف لمصراوي حقيقة عودته للتدريب في مصر

11:56 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
  • عرض 15 صورة
    بيسيرو
  • عرض 15 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 15 صورة
    بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي
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    بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا
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    بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا
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    بيسيرو وكارلوس كيروش
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الشارقة الإماراتي
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    بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    مدرب بورتو جوزيه بيسيرو في 22 ايار/مايو 2016
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    جوزيه بيسيرو
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نفى جوزيه بيسيرو، المدرب البرتغالي، الذي سبق له تدريب النادي الأهلي ومنتخب نيجيريا، الأخبار المتداولة مؤخرًا حول عودته للتدريب في مصر.

وأكد بيسيرو في تصريحات خاصة لمصراوي أن الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى أي نادٍ مصري في الساعات الماضية ليست صحيحة.

وأكد بيسيرو: "هذا ليس صحيحا ولم أقل إني قريب من التدريب في مصر، هناك بعض الالتباس، إما بسبب المزيد من الترجمة أو المزيد من التفسير الخاطئ".

وتابع تصريحاته:" الفترة الماضية لم تشهد أي تواصل بيني وبين أي شخص للتدريب في مصر".

وأختتم تصريحاته: "الحديث عن زيارتي لمصر قريبًا غير صحيح أيضًا، ولم أصرح بأن هناك مفاجأة وتدريبي لأحد الأندية المصرية".

يُذكر أن بيسيرو يمتلك مسيرة تدريبية طويلة، حيث قاد العديد من الفرق والمنتخبات حول العالم، وترك بصمة واضحة خلال فترته مع الأهلي رغم قصرها.

جدير بالذكر أن بيسيرو قضى 94 يومًا على رأس القيادة الفنية للأهلى في موسم 2016، وقاد بيسيرو المارد الأحمر فى 12 مباراة بالدورى، فاز فى 8 لقاءات وخسر فى لقاءين أمام المقاصة وسموحة وتعادل فى مباراتين مع الداخلية ووادى دجلة.

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جوزيه بيسيرو النادي الأهلي موقف بيسيرو من العودة للتدريب في مصر بيسيرو مدرب الأهلي السابق
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