"مستغلاً عقده".. نجم ليفربول على رأس اهتمامات برشلونة

"الوضع انقلب".. مستجدات في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

دخل اللاعب الكولومبي لويس دياز نجم فريق ليفربول، دائرة اهتمامات نادي برشلونة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويسعي الفريق الكتالوني بقيادة خوان لابورتا لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو القادم، وذلك بضم نجم ليفربول لويس دياز، مستغلًا أزمة عقده مع الريدز.

حيث أكدت صحيفة ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة سيعمل على إقناع اللاعب بترك ليفربول رغم أن عقده مع الريدز يستمر حتي 2027، مستغلًا الراتب القليل الذي يحصل عليه اللاعب مقارنة ببقاي زملاؤه.

حيث أكدت الصحيفة الإٍبانية أن لويس دياز من إضمامه لصفوف ليفربول وهو يحصل على 2.86 مليون جنيه إسترليني سنويا، ولم يقم النادي الإنجليزي بتعديل عقده حتي الأن.

من جانبه أكد موقع “Antena2” الكولومبي أن المفاوضات الأخيرة بين لويس دياز وإدارة ليفربول لم تكلل بنجاح لتعديل راتبه، وأن إدارة الريدز منشغلة في الوقت الراهن بمفاوضات تمديد تعاقد الثنائي محمد صلاح والهولندي فيرجل فان دايك.

أوضح الموقع أن الاعب لا يمانع في الرحيل لصفوف برشلونة في حال تقديره ماليًا، وزيادة راتبه.

أقرأ أيضاً:

البنك الأهلي يكشف حقيقة عودة ناصر منسي من الزمالك في يناير

"بيرسي تاو والصفقات".. اجتماع عاصف في الأهلي بعد وصول الخطيب