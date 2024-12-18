لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
21:45

تشيلسي

الدوري المصري

إنبي

0 0
17:00

الأهلي

الدوري المصري

فاركو

2 1
20:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

"الإدريسي يقود الهجوم".. تشكيل باتشوكا الرسمي لمواجهة ريال مدريد في الإنتركونتيننتال

06:38 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

باتشوكا المكسيكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن جيرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "لوسيل" في قطر.

وجاء تشكيل باتشوكا للقاء كالتالي:

حارس مرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: سيرجيو باريتو، بريان جونزاليس، لويس رودريجز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، نيلسون ديوسا، إلياس أفالوس، آلان باوتيستا.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، خوسيه روندون.

وكان فريق باتشوكا، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على النادي الأهلي، في مباراة كأس التحدي ببطولة الانتركونتيننتال.

ويشارك ريال مدريد في المباراة، باعتباره بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، بعد الفوز على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية.

أقرأ أيضاً:

البنك الأهلي يكشف حقيقة عودة ناصر منسي من الزمالك في يناير

"بيرسي تاو والصفقات".. اجتماع عاصف في الأهلي بعد وصول الخطيب

تشكيل باتشوكا ريال مدريد مباراة ريال مدريد وباتشوكا نهائي كأس الإنتركونتيننتال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان