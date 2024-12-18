"الإدريسي يقود الهجوم".. تشكيل باتشوكا الرسمي لمواجهة ريال مدريد في الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

أعلن جيرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "لوسيل" في قطر.

وجاء تشكيل باتشوكا للقاء كالتالي:

حارس مرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: سيرجيو باريتو، بريان جونزاليس، لويس رودريجز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، نيلسون ديوسا، إلياس أفالوس، آلان باوتيستا.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، خوسيه روندون.

وكان فريق باتشوكا، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على النادي الأهلي، في مباراة كأس التحدي ببطولة الانتركونتيننتال.

ويشارك ريال مدريد في المباراة، باعتباره بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، بعد الفوز على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية.

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