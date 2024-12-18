ريال مدريد يحقق الفوز على باتشوكا المكسيكي بثلاثية في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

"الوضع انقلب".. مستجدات في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني، من تحقيق الفوز على حساب نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في نهائيات كأس الانتركونتيننتال، ليحصد لقب البطولة.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: جارسيا - روديجر - تشواميني - فاسكيز.

خط الوسط: كامافينجا - بيلينجهام - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - مبابي - رودريجو.

وجاء تشكيل باتشوكا للقاء كالتالي:

حارس مرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: سيرجيو باريتو، بريان جونزاليس، لويس رودريجز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، نيلسون ديوسا، إلياس أفالوس، آلان باوتيستا.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، خوسيه روندون.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من لاعب فريق باتشوكا تصدى لها تيبوا كورتوا حارس ريال مدريد.

الدقيقة 12: عرضية من أسامة إدريسي لاعب باتشوكا المكسيكي، أبعدها حارس مرمى ريال مدريد تيبوا كورتوا.

الدقيقة 16 تسديدة لصالح باتشوكا من أسامة إدريسي من على حود منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بدفاع ريال مدريد.

الدقيقة 20: سيطرة في وسط الملعب لصالح ريال مدريد ولكن دون خطورة.

الدقيقة 25: محاولات من لاعبي ريال مدريد لاختراق دفاع باتشوكا المكسيكي.

الدقيقة 32: هجمة خطيرة لصالح ريال مدريد ولكن حكم الراية يعلن تسلل على رودريجو لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 36: كليان مبابي يسجل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى باتشوكا، بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور.

الدقيقة 43: رأسية من جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد من داخل منطقة الجزاء ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى باتشوكا.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب دقيقة واحدة بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: رودريجو يحرز الهدف الثاني لريال مدريد في مرم باتشوكا، بعد تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 64: سيطرة من لاعبي ريال مدريد في وسط الملعب دون خطورة.

الدقيقة 72: انفراد من فينيسيوس لاعب ريال مدريد يتصدى لها حارس مرمى باتشوكا.

الدقيقة 74: عرضية من فريق ريال مدريد داخل منطقة جزاء باتشوكا ولكن الدفاع يشتتها.

الدقيقة 82: ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد عرقلة مدافع باتشوكا لفاسكيز لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 85: فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الثالث لريال مدريد، بعد نجاحه في تسديد ركلة الجزاء.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.