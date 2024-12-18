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"ثلاثي هجومي".. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة باتشوكا بكأس الإنتركونتيننتال

05:45 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

فريق ريال مدريد

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "لوسيل" بقطر.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: جارسيا، روديجر، تشواميني، فاسكيز.

خط الوسط: كامافينجا، بيلينجهام - فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو.

يذكر أن فريق باتشوكا المكسيكي، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب النادي الأهلي، في مباراة كأس التحدي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

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ريال مدريد كارلو أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد مباراة ريال مدريد وباتشوكا نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال
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