آينتراخت فرانكفورت يبحث عن بديل عمر مرموش

كتبت-هند عواد:

يخطط نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، للتعاقد مع بديل المحترف المصري عمر مرموش مهاجم الفريق، تحسبا لرحيله في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجذب عمر مرموش، انتباه أكثر من نادي، خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن إدارة فرانكفورت، ترى أن جوناثان بوركارد مهاجم نادي ماينز، بديلا مناسبا لخلافة مرموش.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة فرانكفورت بدأت في البحث عن التعاقد مع بديل مرموش، لصعوبة الاحتفاظ به، في ظل العروض التي تلقاها مؤخرا.

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