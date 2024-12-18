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تقرير إنجليزي: ليفربول يتفق مع محمد صلاح لتجديد تعاقده

02:11 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

أفادت تقارير صحيفة، خلال الساعات الماضية، باتفاق ليفربول مع المحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد تعاقده.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.

وقالت صحيفة "CaughtOffside" الإنجليزية، إن إدارة الريدز اتخذت خطوة نحو تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين، على أن يكون الإعلان عن تجديد عقد اللاعب، في ديسمبر الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن مالك نادي ليفربول جون هنري مالك، يرى أن بقاء محمد صلاح له أهمية كبيرة للنادي.

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محمد صلاح ليفربول تجديد عقد محمد صلاح
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