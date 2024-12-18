"مقابل 2 مليون دولار".. الزمالك يرفض رحيل لاعبه إلى الفتح السعودي

كتب-رامي بشاي:

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، عرضا من الفتح السعودي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، لضم محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك تلقى عرضا من الفتح السعودي للحصول على خدمات محمد شحاتة".

وأضاف: "مقابل 2 مليون دولار والإدارة رفضت بيع اللاعب تماما، باعتباره واحد من القوام الرئيسي للفريق".

وفسخ البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح الحالي، عقده مع الزمالك ودفع الشرط الجزائي، للرحيل عن الفريق والانضمام إلى الفريق السعودي.

وانضم محمد شحاتة إلى الزمالك، في يناير 2024، من طلائع الجيش على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل الأبيض بند الشراء، في أغسطس الماضي.

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