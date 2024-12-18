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"الوضع انقلب".. مستجدات في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

12:38 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

يشهد مستقبل محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي، انفراجه، باقتراب تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تصريحه علنا، بأنه يرى نفسه خارج الريدز.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الوضع انقلب تماما، واقترب محمد صلاح من الاستمرار مع ليفربول، لموسم آخر، إذ تسعى إدارة الريدز من الحفاظ على اثنان على الأقل من بين ثلاثة لاعبين (صلاح وأرنولد وفان دايك)، تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وأضافت صحيفة CaughtOffside" الإنجليزية، أن إدارة ليفربول اتفقت مع محمد صلاح، وستعلن تجديد تعاقده، في ديسمبر الحالي.

وسجل محمد صلاح 13 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وهدفين في دوري أبطال أوروبا، وآخر في كأس الرابطة.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول، قبل 8 مواسم، وبالتحديد عام 2017، وحقق مع الفريق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

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محمد صلاح ليفربول تجديد محمد صلاح
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