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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقناة الناقلة في كأس كاراباو

11:26 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ليفربول

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي ليفربول، نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم الأربعاء ضمن في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للموسم الحالى 2024-25.

وتنطلق مباراة ليفربول مع نظيره ساوثهامبتون، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو.

ونجح فريق ليفربول، في التأهل إلى دور ربع النهائي بعد تخطيه فريق برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ16، بينما تفوق فريق ساوثهامبتون على ستوك سيتي بنتيجة 3 / 2، من نفس الدور.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وسوف تنقل عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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ليفربول ساوثهامبتون كأس كاراباو
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