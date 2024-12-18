موعد مباراة نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقناة الناقلة المجانية

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم، في إطار منافسات نهائي كأس أبطال القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024".

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

يواجه ريال مدريد نظيره باتشوكا المكسيكي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويخوض ريال مدريد نهائي كأس الإنتركونتيننتال، بصفته بطل أوروبا، فيما تأهل باتشوكا المكسيكي، بعد الفوز على الأهلي، في نصف النهائي "كأس التحدي"، بركلات الترجيح 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

القناة المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا

تنقل مباراة ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، بالتحديد على قناة beIN Sportsالمفتوحة.

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