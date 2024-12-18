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كتب - محمد القرش:

يُعد حفل جوائز ذا بيست المُقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أهم المحافل الدولية التي ينتظرها مشجعي كرة القدم كل عام.

ويوجد حفل جوائز آخر يمكنه أن يفوق ذا بيست قيمة وشهرة، وهو الكرة الذهبية "البالون دور" الذي يُقدم من مجلة "فرانس فوتبول" سنويا.

وخلال تاريخ الجائزتان لم يختلف المتوج بأفضل لاعب بهما سوى في 10 نسخ، آخرهم عام 2024، حيث حصد رودري البالون دور، فيما فاز فينيسيوس بـ ذا بيست.

10 نسخ اختلف فيهم الفائز بـ ذا بيست عن البالون دور

1991: لوتار ماتيوس (ذا بيست) - جان بيير بابان (البالون دور)

1994: روماريو (ذا بيست) - ستويتشكوف (البالون دور)

1996: رونالدو (ذا بيست) - ماتياس زامر (البالون دور)

2000: زيدان (ذا بيست) - لويس فيجو (البالون دور)

2001: لويس فيجو (ذا بيست) - مايكل أوين (البالون دور)

2003: زيدان (ذا بيست) - نيدفيد (البالون دور)

2004: رونالدينيو (ذا بيست) - شفيتشينكو (البالون دور)

2021: ليفاندوفسكي (ذا بيست) - ميسي (البالون دور

2022: ميسي (ذا بيست) - كريم بنزيما (البالون دور)

2024: فينيسيوس (ذا بيست) - رودري (البالون دور)