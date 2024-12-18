ما هي مادة الميلدونيوم التي عرضت ميخايلو مودريك للإيقاف.. اعرف عقوبتها

كتب- وائل توفيق:

تم إيقاف اللاعب الأوكراني ميخايلو مودريك بعدما ثبت تناوله للمادة المحظورة ميلدونيوم.

وأصدر تشيلسي ومودريك بيانات صحيفة، توضح، أن للاعب لم يكن على علم بأي مواد محظورة.

وكتب مودريك على حسابه على موقع إنستجرام، أن سلبية العينة كانت بمثابة صدمة، لأنه لم يكن على علم بأي مواد محظورة أو مخالفة لأي قواعد عن عمد، وسيعمل مع فريقه للتحقق من كيفية حدوث ذلك، مضيفا: "أعلم أنني لم أفعل أي شيء خاطيء وما زلت متفائلا بعودتي إلى الملعب قريبا".

ما هي مادة الميلدونيوم؟

الميلدونيوم هو دواء لعلاج أمراض القلب تم صنعه عام 1970 في الاتحاد السوفيتي سابقا، وهو يساعد على زيادة تدفق الدم في الأنسجة أو العضلات.

وتعمل مادة الميلدونيوم على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة قدرة الرياضيين على ممارس التمارين الرياضية.

وأضيفت المادة إلى قائمة المواد المحظورة في يناير 2010.

وسبق إيقاف لاعبة التنس مايا شارابوفا بسبب تناول مادة الميلدونيوم قبل بطولة أستراليا المفتوحة عام 2016، وأوقفت لمدة عامين من قبل الاتحاد الدولي للتنس.