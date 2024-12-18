ستوري نجوم كرة القدم.. تفاصيل عزاء والدة الحضري.. زيارة زد لـ57357.. تهنئة فينيسيوس

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"في ثلاثة دقائق"..بيراميدز يقلب الطاولة على الترجي وينعش آماله في دوري

كتبت - نهى خورشيد

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم بالكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على "إنستجرام".

وخلال السطور التالية، يعرض "مصراوي" لكم عدد من المنشورات الخاصة بنجوم كرة القدم:

شاركت شدوي عصام الحضري، متابعيها عبر الاستوري الخاصة بحسابها على الإنستجرام بتفاصيل عزاء جدتها والتي نشرها والدها عبر حسابه.

ونشر أحمد فتحي نجم الأهلي وبيراميدز الأسبق، صورة برفقة عبدالله السعيد لاعب الزمالك وأحمد حجازي نجم نيوم السعودي.



فيما شارك مصطفى سعد ميسي نجم نادي زد المتابعين بصورة من زيارة الفريق الأول لكرة القدم لمستشفى سرطان الأطفال 57357.

على الجانب الآخر، وضع ناصر ماهر نجم نادي الزمالك صورة جديدة من مشاركته في التدريبات الجماعية للفارس الأبيض استعدادًا لموقعة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

كما هنأ نجوم كرة القدم، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، بتتويجه بلقب أفضل لاعب لعام 2024، خلال حفل الفيفا "The Best".



وحرص محمود حسن تريزيجيه على مشاركته متابعيه بصورة جديدة له من تواجده بمؤسسة أسباير زون بالدوحة.

وأخيراً واصل أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك في نشر دعم زملائه، بعد عدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.