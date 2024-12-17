موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، بمواجهة باتشوكا المكسيكي.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات

يواجه ريال مدريد نظيره باتشوكا المكسيكي، في السابعة مساء غدا الأربعاء، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس القارات للأندية، بحضور 88 ألف متفرج.

وتأهل باتشوكا المكسيكي، إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي، في نصف النهائي والتتويج بلقب كأس التحدي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا

تنقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية، على قناة بي إن سبورت المفتوحة.