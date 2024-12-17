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ماذا قدم فينيسيوس للفوز بجائزة ذا بيست 2024؟

10:33 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

فاز لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت المنافسة على الجائزة شرسة للغاية، حيث حصد الجناح البرازيلي 48 نقطة، ورودري صاحب المركز الثاني حصل على 43 نقطة، وصاحب المركز الثالث جود بيلينجهام حصد 37 نقطة.

ماذا قدم فينيسيوس للفوز بجائزة The Best 2024

وخلال موسم 202/24، شارك فينيسيوس في 39 مباراة بواقع "3.084 دقيقة" مع ريال مدريد بجميع المسابقات، ساهم خلالهم في 35 هدفا (سجل 24 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة).

وحصد اللاعب صاحب الـ 24 الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

فينيسيوس The Best ذا بيست جوائز ذا بيست 2024 ريال مدريد
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