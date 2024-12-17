كتب- نهى خورشيد:

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تتويجه بلقب أفضل لاعب لعام 2024، خلال حفل الفيفا "The Best" والمقام في الدوحة عاصمة قطر.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"أتيت، رأيت، انتصرت، اليوم أكتب لذلك الطفل الذي رأى العديد من قدوته يرفعون هذه الكأس، لقد حان وقتك، أو بالأحرى، حان وقتي".

وأضاف:"الوقت لأقول نعم، أنا أفضل لاعب في العالم وقد كافحت كثيرًا من أجل ذلك، حاولوا مرارًا التقليل مني وإبعادي، لكنهم لم يكونوا مستعدين".

وتابع أفضل لاعب بالعالم:" لن يخبرني أحد من الذي يجب أن أقاتل من أجله أو كيف يجب أن أتصرف، عندما كنت في ساو جونسالو، لم يلتفت النظام لي؛ كنت على وشك أن أُبتلع".

وأتم حديثه:"فزت بنفسي ومن أجل عائلتي، بدعم كبير على طول الطريق من: فلامنجو، ريال مدريد، المنتخب البرازيلي، مئات الزملاء على مر السنين… والأشخاص الذين يرافقونني يوميًا في روتيني، ومن يعجب بي…أفضل لاعب في العالم"