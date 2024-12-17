بالترتيب.. تصويت صلاح وحسام حسن على جائزة ذا بيست 2024

كتب - محمد القرش:

حصد لاعب نادي ريال مدريد ومنتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور، جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وانتهى حفل جوائز الأفضل المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصويت قائدي المنتخبات حول العالم على جائزة ذا بيست.

واختار الجناح المصري، محمد صلاح، فينيسيوس جونيور في المركز الأول ورودري ثانيا، بجانب داني كارفاخال لاعب ريال مدريد في المركز الثالث.

ووضع مدرب منتخب مصر، حسام حسن، رودري في المركز الأول وفينيسيوس ثانيا، وجود بيلينجهام فى المركز الثالث.

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