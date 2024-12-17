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بعد فوز فينيسيوس.. قائمة الفائزين بجائزة ذا بيست عبر التاريخ

08:47 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    رونالدو
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    مودريتش بجائزة ذا بيست
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    رونالدو بجائزة ذا بيست
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    ليفاندوفسكي بجائزة ذا بيست (2)
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    ميسي
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    فينيسيوس بجائزة ذا بيست (1)
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    ليفاندوفسكي بجائزة ذا بيست (3)
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    ليونيل ميسي يجائزة ذا بيست
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    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم 2024
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كتب - محمد القرش:

انتهى حفل جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" 2024 "ذا بيست" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

وانطلقت جائزة ذا بيست في عام 2016، حيث حصد كريستيانو رونالدو أول نسخة لها عندما كان لاعبا لريال مدريد الإسباني.

قائمة الفائزين بجائزة ذا بيست - The Best

2024 - فينيسيوس - رودري - جود بيلينجهام

2023: ليونيل ميسي - إيرلينغ هالاند - كيليان مبابي

2022: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - كريم بنزيما

2021: روبرت ليفاندوفسكي - ليونيل ميسي - محمد صلاح

2020: روبرت ليفاندوفسكي - كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي

2019: ليونيل ميسي - فيرجيل فان دايك - كريستيانو رونالدو

2018: لوكا مودريتش - كريستيانو رونالدو - محمد صلاح

2017: كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - نيمار

2016: كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - أنتوان جريزمان

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