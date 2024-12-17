القائمة الكاملة للفائزين بجوائز "ذا بيست" 2024
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كتبت-هند عواد:
أسدل الستار عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" للأفضل العالم لعام 2024، في نسختها العاشرة، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وجاءت قائمة الفائزين بجوائز ذا بيست 2024 (رجال)، كالآتي:
-أفضل لاعب في العالم، البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد
-أفضل مدرب في العالم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد
-أفضل حارس مرمى في العالم، الأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا
-جائزة اللعب النظيف، البرازيلي تياجو مايا
-جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، هدف الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد
-التشكيل المثالي للأفضل في العالم 2024
حارس مرمى: إيمليانو مارتينيز
الدفاع: داني كارباخال، روبين دياش، أنطونيو روديجر، ويليام ساليبا
الوسط: جود بيلينجهام، رودري، توني كروس
الهجوم: لامين يامال، إرلينج هالاند، فينيسيوس جونيور
فيما جاءت قائمة الفائزات بجوائز ذا بيست 2024 (سيدات)، كالآتي:
-أفضل لاعبة في العالم، الإسبانية إيتانا بونماتي لاعبة برشلونة
-جائزة "مارتا" لأفضل هدف في العالم، البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا
-أفضل مدربة في العالم، الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي والولايات المتحدة الأمريكية
-أفضل حارسة في العالم، أليسا ناهر حارسة الولايات المتحدة الأمريكية ونادي شيكاغو ريد ستارز
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