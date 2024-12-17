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القائمة الكاملة للفائزين بجوائز "ذا بيست" 2024

08:34 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي والولايات المتحدة الأمريكية أفضل مدربة في العالم
  • عرض 10 صورة
    التشكيل المثالي لأفضل لاعبات في العالم
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    التشكيل المثالي للأفضل في العالم 2024
  • عرض 10 صورة
    أليسا ناهر حارسة الولايات المتحدة الأمريكية ونادي شيكاغو ريد ستارز أفضل حارسة في العالم
  • عرض 10 صورة
    البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا تفوز بجائزة أفضل هدف في العالم
  • عرض 10 صورة
    البرازيلي تياجو مايا يفوز بجائزة اللعب النظيف
  • عرض 10 صورة
    إيمليانو مارتينيز أفضل حارس في العالم
  • عرض 10 صورة
    إيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم
  • عرض 10 صورة
    أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم
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كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" للأفضل العالم لعام 2024، في نسختها العاشرة، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاءت قائمة الفائزين بجوائز ذا بيست 2024 (رجال)، كالآتي:

-أفضل لاعب في العالم، البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

-أفضل مدرب في العالم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد

-أفضل حارس مرمى في العالم، الأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا

-جائزة اللعب النظيف، البرازيلي تياجو مايا

-جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، هدف الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

-التشكيل المثالي للأفضل في العالم 2024

حارس مرمى: إيمليانو مارتينيز

الدفاع: داني كارباخال، روبين دياش، أنطونيو روديجر، ويليام ساليبا

الوسط: جود بيلينجهام، رودري، توني كروس

الهجوم: لامين يامال، إرلينج هالاند، فينيسيوس جونيور

فيما جاءت قائمة الفائزات بجوائز ذا بيست 2024 (سيدات)، كالآتي:

-أفضل لاعبة في العالم، الإسبانية إيتانا بونماتي لاعبة برشلونة

-جائزة "مارتا" لأفضل هدف في العالم، البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا

-أفضل مدربة في العالم، الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي والولايات المتحدة الأمريكية

-أفضل حارسة في العالم، أليسا ناهر حارسة الولايات المتحدة الأمريكية ونادي شيكاغو ريد ستارز

جوائز ذا بيست 2024 الفائزين بجوائز ذا بيست 2024 الاتحاد الدولي لكرة القدم فينيسيوس أفضل لاعب في العالم
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