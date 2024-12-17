القائمة الكاملة للفائزين بجوائز "ذا بيست" 2024

كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" للأفضل العالم لعام 2024، في نسختها العاشرة، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاءت قائمة الفائزين بجوائز ذا بيست 2024 (رجال)، كالآتي:

-أفضل لاعب في العالم، البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

-أفضل مدرب في العالم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد

-أفضل حارس مرمى في العالم، الأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا

-جائزة اللعب النظيف، البرازيلي تياجو مايا

-جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، هدف الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

-التشكيل المثالي للأفضل في العالم 2024

حارس مرمى: إيمليانو مارتينيز

الدفاع: داني كارباخال، روبين دياش، أنطونيو روديجر، ويليام ساليبا

الوسط: جود بيلينجهام، رودري، توني كروس

الهجوم: لامين يامال، إرلينج هالاند، فينيسيوس جونيور

فيما جاءت قائمة الفائزات بجوائز ذا بيست 2024 (سيدات)، كالآتي:

-أفضل لاعبة في العالم، الإسبانية إيتانا بونماتي لاعبة برشلونة

-جائزة "مارتا" لأفضل هدف في العالم، البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا

-أفضل مدربة في العالم، الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي والولايات المتحدة الأمريكية

-أفضل حارسة في العالم، أليسا ناهر حارسة الولايات المتحدة الأمريكية ونادي شيكاغو ريد ستارز