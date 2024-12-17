متفوقا على ميسي.. فينيسيوس يحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم

بعد جوميز.. تقارير سعودية تُشير لتعاقد نادي الفتح مع نجم الأهلي

كتب - محمد القرش:

حصد لاعب ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، فينيسيوس جونيور، جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" 2024.

وتُقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنافس فينيسيوس جونيور على الجائزة مع كل من، كيليان مبابي (ريال مدريد)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، فيدي فالفيردي (ريال مدريد) وداني كارفخال (ريال مدريد) بجانب لاعب الفريق الإسباني السابق توني كروس، بالإضافة إلى هالاند ورودري (مانشستر سيتي)، لامين يامال (برشلونة)، ليونيل ميسي (إنترميامي) ـ الفائز بالجائزة بآخر نسخة ـ وفلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

وشارك فينيسيوس في 39 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات في موسم 2023/24، ساهم خلالهم في 35 هدفا (سجل 24 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة).

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