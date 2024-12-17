ذا بيست.. ميسي يغيب عن أفضل تشكيل في العالم لعام 2024
كتب - محمد القرش:
غاب لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2024 "ذا بيست".
وتُقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.
أفضل تشكيل في العالم - ذا بيست 2024
حراسة المرمى: ديبو مارتينيز.
خط الدفاع: ساليبا - روبن دياز - روديجر - كارفخال.
خط الوسط: بيلينجهام - رودري - كروس.
خط الهجوم: فينيسيوس - هالاند - يامال.
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