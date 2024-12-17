لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية المحترفة

بيراميدز

0 0
19:00

الاتحاد السكندري

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 2
14:30

الترسانة

كأس إيطاليا

يوفنتوس

- -
22:00

كالياري

جميع المباريات

إعلان

ذا بيست.. ميسي يغيب عن أفضل تشكيل في العالم لعام 2024

07:52 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

ذا بيست

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

غاب لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2024 "ذا بيست".

وتُقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

أفضل تشكيل في العالم - ذا بيست 2024

حراسة المرمى: ديبو مارتينيز.

خط الدفاع: ساليبا - روبن دياز - روديجر - كارفخال.

خط الوسط: بيلينجهام - رودري - كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس - هالاند - يامال.

أفضل تشكيل لعام 2024

اقرأ أيضًا:

متفوقا على ثنائي عربي.. جارناتشو يحصد جائزة أفضل هدف في ذا بيست 2024 (فيديو)

4 نقاط تحدد الفائز بجائزة "ذا بيست"

ذا بيست جوائز ذا بيست 2024 ميسي أفضل تشكيل في العالم حفل جوائز ذا بيست مباشر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان