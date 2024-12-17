كتب - محمد القرش:

يُقام حفل توزيع جوائز ذا بيست عن عام 2024 اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز لاعب مانشستر يونايتد، أليخاندرو جارناتشو، بجائزة أفضل هدف عن عام 2024 "بوشكاش".

وجارناتشو أول لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بجائزة بوشكاش منذ كريستيانو في عام 2008.

ونافس على جائزة أفضل هدف كل من، حسن الهيدوس (قطر) ضد الصين، تيري أنتونيس (ملبورن سيتي) ضد ويسترن سيدني، ياسين بنزية (الجزائر) ضد جنوب أفريقيا، والتر بو (لانوس) ضد تيغري، مايكل شيرينوس (هندوراس) ضد كوستاريكا، فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان) ضد فروزينوني، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) ضد إيفرتون، محمد قدوس (وست هام) ضد فرايبورج، بول أونواتشو (طرابزون سبور) ضد كونياسبور، جادين فيلوجين (هال سيتي) ضد روثرهام يونايتد.

🚨 OFFICIAL: Alejandro Garnacho wins the 2024 PUSKAS FIFA award! ✨⚽️🇦🇷 pic.twitter.com/2XLVcsQF4M — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 17, 2024

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