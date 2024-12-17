4 نقاط تحدد الفائز بجائزة "ذا بيست"

بعد جوميز.. تقارير سعودية تُشير لتعاقد نادي الفتح مع نجم الأهلي

كتبت-هند عواد:

انطلق حفل جوائز "ذا بيست" لاختيار الأفضل في العالم 2024، بالعاصمة القطرية الدوحة، منذ قليل، وذلك في نسختها العاشرة .

ويتنافس الثنائي الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي والفائز بالكرة الذهبية، البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، على الجائزة، كأبرز المرشحين.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز "ذا بيست"، بنظام التصويت، كالآتي:

-25% من قادة المنتخبات الوطنية

-25% من المشجعين

-25% من المدربين

-25% من الصحفيين