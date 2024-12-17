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4 نقاط تحدد الفائز بجائزة "ذا بيست"

07:19 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    فينيسيوس ومبابي
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    فينيسيوس جونيور
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    فينيسيوس جونيور
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    فينيسيوس
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    فينيسيوس جونيور
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    رودري
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    رودري
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كتبت-هند عواد:

انطلق حفل جوائز "ذا بيست" لاختيار الأفضل في العالم 2024، بالعاصمة القطرية الدوحة، منذ قليل، وذلك في نسختها العاشرة .

ويتنافس الثنائي الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي والفائز بالكرة الذهبية، البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، على الجائزة، كأبرز المرشحين.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز "ذا بيست"، بنظام التصويت، كالآتي:

-25% من قادة المنتخبات الوطنية

-25% من المشجعين

-25% من المدربين

-25% من الصحفيين

بث مباشر حفل ذا بيست حفل جوائز ذا بيست ذا بيست الفائز بجائزة ذا بيست
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