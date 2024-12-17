4 نقاط تحدد الفائز بجائزة "ذا بيست"
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كتبت-هند عواد:
انطلق حفل جوائز "ذا بيست" لاختيار الأفضل في العالم 2024، بالعاصمة القطرية الدوحة، منذ قليل، وذلك في نسختها العاشرة .
ويتنافس الثنائي الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي والفائز بالكرة الذهبية، البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، على الجائزة، كأبرز المرشحين.
ويتم اختيار الفائزين بجوائز "ذا بيست"، بنظام التصويت، كالآتي:
-25% من قادة المنتخبات الوطنية
-25% من المشجعين
-25% من المدربين
-25% من الصحفيين
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