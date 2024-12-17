نجم ليفربول يطلب المساواة بمحمد صلاح.. ما التفاصيل؟

كتبت-هند عواد:

تواجه إدارة ليفربول الإنجليزي، أزمة جديدة، خلال المفاوضات مع ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يسعى ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه، بنهاية عقده في الصيف المقبل.

وتنتهي عقود 3 لاعبين في ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، وهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أنه يوجد فجوة بين العرض الذي قدمه ليفربول ومطالب أرنولد، إذ أن النادي عرض على اللاعب زيادة 70 ألف جنيه إسترليني على راتبه الأسبوعي (180 ألف جنيه إسترليني)، وتوقيع عقد لمدة 5 سنوات.

وأضافت الصحيفة، أن ترينت ألكسندر أرنولد، متمسك بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لمساواة راتب النجم الحالي محمد صلاح.

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