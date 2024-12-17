تقارير إنجليزية تُفجر مفاجأة بشأن الفائز بجائزة ذا بيست

كتب - محمد القرش:

يُقام حفل توزيع جوائز ذا بيست عن عام 2024 في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر.

وأشارت شبكة "ذا أثليتيك" البريطانية إلى أن لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، هو من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 "ذا بيست".

وينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم كل من، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي وداني كارفخال(ريال مدريد) بجانب لاعب الفريق الإسباني السابق توني كروس، بالإضافة إلى هالاند ورودري (مانشستر سيتي)، لامين يامال (برشلونة)، ليونيل ميسي (إنترميامي) ـ الفائز بالجائزة بآخر نسخة ـ وفلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

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