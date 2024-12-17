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تقارير إنجليزية تُفجر مفاجأة بشأن الفائز بجائزة ذا بيست

07:02 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    موندي ضد فينيسيوس
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    فينيسيوس لاعب ريال مدريد
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    فينيسيوس ومبابي
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    فينيسيوس جونيور
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    ليونيل ميسي
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    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
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    ليونيل ميسي - 135 مليون دولار (65 مليون على أرض الملعب، 70 مليون خارج الملعب)
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    ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الحالي
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    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 70 مليون دولار
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    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 90 مليون دولار
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    كيليان مبابي - 110 مليون دولار (90 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)
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    كليان مبابي 2 (1)
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    إيرلينج هالاند (السيتي) - 46 مليون دولار
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    هالاند ضد أرنولد
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    إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 46 مليون دولار
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    إيرلنج هالاند (1) (1)
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كتب - محمد القرش:

يُقام حفل توزيع جوائز ذا بيست عن عام 2024 في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر.

وأشارت شبكة "ذا أثليتيك" البريطانية إلى أن لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، هو من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 "ذا بيست".

وينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم كل من، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي وداني كارفخال(ريال مدريد) بجانب لاعب الفريق الإسباني السابق توني كروس، بالإضافة إلى هالاند ورودري (مانشستر سيتي)، لامين يامال (برشلونة)، ليونيل ميسي (إنترميامي) ـ الفائز بالجائزة بآخر نسخة ـ وفلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

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