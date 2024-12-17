فينيسيوس الأفضل.. تعرف على الفائزين بجوائز "ذا بيست" لعام 2024

متفوقا على ميسي.. فينيسيوس يحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم

كتب - محمد القرش:

انتهى حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2024 "ذا بيست" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

وشهد الحفل تتويج لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بأفضل لعام في العالم متفوقا على ليونيل ميسي وهالاند وكيليان مبابي، بجانب كارفاخال ورودري لاعب مانشستر سيتي.

الفائزون بجوائز ذا بيست 2024

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🚨 OFFICIAL: Alejandro Garnacho wins the 2024 PUSKAS FIFA award! ✨⚽️🇦🇷 pic.twitter.com/2XLVcsQF4M — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 17, 2024

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