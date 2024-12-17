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فينيسيوس الأفضل.. تعرف على الفائزين بجوائز "ذا بيست" لعام 2024

06:56 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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    فينيسيوس لاعب ريال مدريد
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    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 90 مليون دولار
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    كيليان مبابي - 110 مليون دولار (90 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)
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    ليونيل ميسي - 135 مليون دولار (65 مليون على أرض الملعب، 70 مليون خارج الملعب)
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كتب - محمد القرش:

انتهى حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2024 "ذا بيست" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

وشهد الحفل تتويج لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بأفضل لعام في العالم متفوقا على ليونيل ميسي وهالاند وكيليان مبابي، بجانب كارفاخال ورودري لاعب مانشستر سيتي.

الفائزون بجوائز ذا بيست 2024

- أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد يفوز بجائزة أفضل هدف في عام 2024 "بوشكاش"

-أليسا ناهر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أفضل حارسة مرمى في عام 2024

- أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة تفوز بجائزة ذا بيست لأفضل لاعبة في العالم

- ديبو مارتينيز لاعب أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين أفضل حارس في العالم لعام 2024

- كارلو أنشيلوتي يحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في عام 2024

- فينيسيوس يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024

- هايز تفوز بجائزة أفضل مدربة للسيدات 2024

- تياجو مايا لاعب إنترناسيونال يفوز بجائزة FIFA للعب النظيف

المرشحين لجائزة ذا بيست 2024 ذا بيست ميسي فينيسيوس جونيور
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