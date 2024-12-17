فانتازي.. ارتفاع سعر كول بالمر.. وانخفاض 9 لاعبين

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب تشيلسي، كول بالمر، بجانب انخفاض 9 لاعبين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كول بالمر (تشيلسي) 11.2 مليون جنيه إسترليني

آشلي يونج (إيفرتون) 4.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كوستا نيدليجكوفيتش (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني

فابيو كارفاليو (برينتفورد) 4.6 مليون جنيه إسترليني

ريان تريفيت (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جاك هينشيلوود (برايتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ريمي ماثيوز (كريستال بالاس) 3.9 مليون جنيه إسترليني

كاويمين كيليهر (ليفربول) 4.5 مليون جنيه إسترليني

إبراهيما كوناتي (ليفربول) 5.1 مليون جنيه إسترليني

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 6.8 مليون جنيه إسترليني

برينان جونسون (توتنهام) 6.6 مليون جنيه إسترليني