"سيزيل كل الشكوك".. أجويرو يُفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كتب - محمد القرش:

تحدث اللاعب السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة، سيرجيو أجويرو، عن تجديد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول.

وقال أجويرو في تصريحات عبر موقع "Stake.com" عن تجديد صلاح: "قرأت القليل عن هذا الأمر خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "صلاح جدد تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين آخرين، أعتقد أن هذا سيزيل كل الشكوك حول مستقبله".

واختتم لاعب مانشستر سيتي السابق: "يظل محمد صلاح لاعبا أساسيا والعقد الجديد هو أفضل خبر يمكن أن يتلقاه ليفربول والجماهير".

يُذكر أن أجويرو سبق أن لعب لأندية، أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة، قبل أن يعتزل في موسم 2021/22.