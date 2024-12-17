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فيفا يُعلن موعد طرح تذاكر مباريات مجموعة الأهلي في كأس العالم 2025

05:32 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية

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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الفيفا أن تذاكر المجموعة الأول تُطرح يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من، بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن تُفتتح بطولة كأس العالم للأندية 2025 يوم 15 يونيو، في تمام الساعة الثالثة فجرا.

كأس العالم للأندية 2025 الأهلي إنتر ميامي موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي
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