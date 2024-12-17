تلاوة قرآن وأداء استثنائي.. لاعب مانشستر يونايتد أمادو ديالو يخطف الأنظار

أمادو ديالو، اللاعب الشاب في صفوف مانشستر يونايتد،

القاهرة ـ مصراوي

لفت أمادو ديالو، اللاعب الشاب في صفوف مانشستر يونايتد، الأنظار في الساعات الماضية بسبب مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يتلو القرآن الكريم.

الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر ديالو وهو يقرأ جزءًا من آية الكرسي من سورة البقرة باللغة العربية.

إعادة نشر الفيديو تزامنت مع تألق اللاعب في مباراة دربي مانشستر ضد مانشستر سيتي، والتي شهدت عودة مثيرة من مانشستر يونايتد.

وفي هذه المباراة، تمكن ديالو من إحراز هدف حاسم في الدقيقة الأخيرة ليقود فريقه إلى فوز صعب 2-1.

هذا الهدف جاء ليعزز من مكانته كلاعب مؤثر في الفريق، ويجعل الأنظار تتوجه إليه بشكل أكبر سواء داخل الملعب أو خارجه.

ورغم أن الفيديو كان قد تم تصويره منذ عدة أشهر، إلا أن توقيت إعادة نشره ارتبط بشكل كبير بتألق ديالو في المباراة الهامة ضد مانشستر سيتي، مما جعل المتابعين يربطون بين تألقه الكروي وتجسيده لمشاعر روحية صادقة، خاصة وأنه يظهر فيه وهو يتلو القرآن الكريم.

اللاعب الشاب، الذي يملك أصولًا إفريقية من ساحل العاج، يعتبر واحدًا من أبرز النجوم الصاعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومثله مثل العديد من اللاعبين، يحاول ديالو أن يوازن بين حياته المهنية في كرة القدم وبين التزاماته الدينية والشخصية، وهو ما جعل هذه اللقطات تبرز بشكل خاص بين الجمهور.

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