قبل نسخة حفل 2024.. تاريخ جائزة "ذا بيست"

القاهرة ـ مصراوي:

جائزة "ذا بيست" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هي واحدة من أرقى الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، حيث تُمنح سنويًا للاعب الذي قدم أفضل أداء في الموسم الماضي.

وتم تقديم الجائزة لأول مرة في عام 2016، بعد إلغاء جائزة أفضل لاعب في العالم التي كانت تُمنح منذ عام 1991، بعد انفصال مجلة فرانس فوتبول عن الفيفا وانفرادها بجائزة الكرة الذهبية.

وأصبحت الجائزة محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتنافس عليها أبرز النجوم مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، وغيرهم من الأسماء الكبيرة.

وتُمنح الجائزة بناءً على الأداء الفردي والجماعي للاعبين في البطولات الكبرى مثل كأس العالم والدوريات الأوروبية والمحلية.

تاريخ جائزة ذا بيست منذ انطلاقها:

1. 2016: تم تقديم جائزة "ذا بيست" لأول مرة وفاز بها كريستيانو رونالدو.

2. 2017: فاز كريستيانو رونالدو بالجائزة للمرة الثانية.

3. 2018: فاز الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة بعد أداء مميز في كأس العالم 2018 مع منتخب كرواتيا.

4. 2019: فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة.

5. 2020: تم إلغاء حفل توزيع الجوائز بسبب جائحة كوفيد-19.

6. 2021: فاز روبرت ليفاندوفسكي بالجائزة، رغم الجدل حول عدم إقامتها في 2020.

7. 2022: فاز الفرنسي كيليان مبابي بالجائزة.

8. 2023: فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة بعد فوزه بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين.

الجائزة تكرّم أفضل لاعب في العالم بناءً على أدائه في الموسم الماضي، بما في ذلك البطولات المحلية والدولية.

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