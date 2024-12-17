5 احتفالات أيقونية خلدها التاريخ.. رونالدو وميسي الأبرز وثالث استنشق خط الملعب (صور)

القاهرة ـ مصراوي:

كرة القدم ليست مجرد رياضة تنافسية بل هي أيضًا عرض مليء بالعواطف واللحظات المثيرة، ومن بين هذه اللحظات تأتي احتفالات اللاعبين بالأهداف.

بعض الاحتفالات تجاوزت كونها تعبيرًا عن الفرحة لتصبح أيقونية محفورة في ذاكرة الجماهير، تعكس شخصية اللاعب أو ثقافته، وتضيف طابعًا دراميًا للعبة.

احتفالات خلدها التاريخ

1. احتفال كريستيانو رونالدو (Siiii)

أحد أكثر الاحتفالات شهرة في كرة القدم الحديثة هو احتفال كريستيانو رونالدو عندما يقفز عاليًا ويدور في الهواء قبل أن يهبط ويصرخ "Siiii" بينما يفتح ذراعيه، هذا الاحتفال أصبح علامة مميزة له ويرمز لثقة النجم البرتغالي الكبيرة بنفسه.

2. احتفال ليونيل ميسي برفع القميص

في عام 2017، احتفل ميسي بهدفه الحاسم ضد ريال مدريد برفع قميصه نحو جماهير "سانتياجو بيرنابيو"، في لقطة أصبحت واحدة من أكثر الصور الأيقونية في تاريخ الكلاسيكو، كان الاحتفال رسالة تأكيد على قيمته كلاعب حاسم في اللحظات الكبيرة.

3. احتفال بيبيتو بـ "هدهدة الطفل"

في كأس العالم 1994، احتفل البرازيلي بيبيتو بهدهدة وهمية تعبيرًا عن قدوم مولوده الجديد، هذه اللحظة لم تكن فقط مؤثرة بل أصبحت رمزًا للاحتفالات العائلية في كرة القدم.

4. ماريو بالوتيلي واحتفال "لماذا أنا دائمًا؟"

في مباراة ديربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عام 2011، احتفل ماريو بالوتيلي بطريقة فريدة بإظهار قميص داخلي كتب عليه "Why Always Me?"، في رسالة تعكس شخصيته المثيرة للجدل وتعامله مع الانتقادات الإعلامية.

5. احتفال روبي فاولر "استنشاق الخط"

أثار روبي فاولر، نجم ليفربول، جدلًا واسعًا عندما احتفل بهدفه في مرمى إيفرتون بالانحناء واستنشاق خط التماس، في إشارة إلى اتهامات الصحافة له بتعاطي المخدرات، كان هذا الاحتفال جريئًا ومثيرًا للجدل، وظل واحدًا من أكثر اللحظات الغريبة في تاريخ الكرة.