من هو حارس المرمى ويليامز الذي تفوق على زيزو والشحات بجوائز الكاف 2024؟

القاهرة ـ مصراوي:

يعتبر حارس مرمى نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، رونوين ويليامز، من أبرز الحراس في القارة الإفريقية، وذلك بعد تتويجه مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2024.

وهذا التكريم جاء نتيجة لمستوياته مع فريقه ومنتخب بلاده، ما يجعله أحد أفضل الحراس في القارة متفوّقًا على لاعب الأهلي حسين الشحات ولاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو".

ويليامز هو أحد النجوم الساطعة في سماء كرة القدم الإفريقية، ويُعتبر أحد الحراس الأكثر تأثيرًا في القارة، إن إنجازاته المستمرة مع صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا تثبت مكانته كأحد أفضل الحراس في تاريخ كرة القدم الإفريقية.

مسيرة ويليامز

بدأ ويليامز مسيرته الاحترافية في سن مبكر، حيث انتقل من أكاديمية كرة القدم إلى فرق محلية في جنوب إفريقيا.

وانضم ويليامز إلى نادي صنداونز في 2014، ليصبح أحد الركائز الأساسية في الفريق منذ انتقاله؛ إذ تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والقارية مع الفريق.

وحقق العديد من البطولات المحلية في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الدوري الممتاز وكأس جنوب إفريقيا، ولكن على الصعيد القاري، برز بشكل واضح في دوري أبطال إفريقيا، حيث كان أحد أبرز العوامل في تتويج صن داونز باللقب في 2016، كما أظهر براعة كبيرة في البطولات القارية الأخرى، مما عزز مكانته كأحد أفضل الحراس في القارة.

أرقام ويليامز مع صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

شارك رونوين ويليامز مع صنداونز في 11 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، حافظ على شباكه نظيفة في 8 مباريات واستقبل 3 أهداف فقط.

و بلغت نسبة تصدياته 79%، بتصديه لـ 11 تسديدة، منها 7 داخل منطقة الجزاء و4 خارجها، كما حقق دقة تمريرات بنسبة 85% في كل مباراة.

أرقام ويليامز مع صن داونز بالدوري الإفريقي

برز ويليامز أيضًا في بطولة الدوري الأفريقي، حيث شارك في 6 مباريات وحافظ على نظافة شباكه في 5 منها، واستقبل هدفين فقط.

أرقام ويليامز في الدوري الجنوب إفريقي

شارك رونوين ويليامز مع صنداونز في 22 مباراة بالدوري الجنوب أفريقي بالموسم الجاري، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 15 مباراة واستقبل 8 أهداف. تصدى لركلتي جزاء من 3، وبلغت نسبة تصدياته 83%.

وتصدى لـ 39 تسديدة، منها 23 داخل منطقة الجزاء و16 خارجها، وحقق نسبة 100% في الفوز بالكرات الهوائية.

أرقام ويليامز مع منتخب جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية

قاد رونوين ويليامز منتخب جنوب أفريقيا إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث شارك في 7 مباريات وحافظ على شباكه نظيفة في 5 منها، واستقبل 3 أهداف.

وساهم في احتلال منتخب بلاده المركز الثالث، بتصديه لـ 20 تسديدة بنسبة 87%، منها 11 داخل منطقة الجزاء و9 خارجها.

التتويج بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

وتوج ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2024 بعد موسم متميز على مستوى الأداء الفردي والجماعي، هذا الإنجاز جاء بعد سلسلة من المباريات الاستثنائية مع صن داونز والمنتخب الوطني، حيث تمكن من تقديم عروض رائعة في العديد من البطولات، تألقه في المباريات الحاسمة، وتصديه للعديد من الكرات الصعبة، كان له الدور الأكبر في فوزه بهذه الجائزة.



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