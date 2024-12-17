الموعد والقنوات الناقلة والمرشحون.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز ذا بيست 2024

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة حفل جوائز ذا بيست لعام 2024.

ومن المقرر أن تبدأ التغطية المباشرة للحفل على قناة beIN SPORTS الإخبارية عند السادسة والنصف مساءً بجانب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويشهد الحفل جوائز: أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى، التشكيل المثالي للاعبين الرجال، أفضل لاعبة، أفضل حارسة مرمى، أفضل مدرب أو مدربة لفريق نسائي، التشكيل المثالي للسيدات، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة اللعب النظيف، جائزة أفضل جمهور بجانب جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وذلك نسبة إلى الأسطورة البرازيلية.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب بجوائز ذا بيست لعام 2024

وتشهد هذه الجائزة منافسة بين 11 مرشحًا وهم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي وداني كارفخال(ريال مدريد) بجانب لاعب الفريق الإسباني السابق توني كروس، بالإضافة إلى هالاند ورودري (مانشستر سيتي)، لامين يامال (برشلونة)، ليونيل ميسي (إنترميامي) ـ الفائز بالجائزة بآخر نسخة ـ وفلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

المرشحون لجائزة أفضل مدرب بجوائز ذا بيست لعام 2024

ويتنافس 5 مدربين على الفوز بالجائزة وهم: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) ـ الفائز بالجائزة بآخر نسخة ـ ، كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)، تشابي ألونسو (باير ليفركوزن) ودي لا فوينتي (منتخب إسبانيا).

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى بجوائز ذا بيست لعام 2024

وتشهد هذه الجائزة منافسة بين 7 حراس مرمى وهم: إيدرسون (مانشستر سيتي - منتخب البرازيل) الفائز بالجائزة بآخر نسخة، دوناروما (باريس سان جيرمان - منتخب إيطاليا)، أندريه لونين (ريال مدريد - منتخب أوكرانيا)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا - منتخب الأرجنتين)، ديفيد رايا (آرسنال - منتخب إسبانيا)، مايك ماينان (ميلان - منتخب فرنسا) وأوناي سيمون (أتلتيك بلباو - إسبانيا).

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"ملهاش لازمة ومش هتقلل منه".. نجم الزمالك السابق يفتح النار بعد خسارة زيزو