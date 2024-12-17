جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يقام اليوم عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة، هنا نستعرض لكم المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
موعد مباريات كأس الرابطة للأندية المصرية
ـ بيراميدز ضد الاتحاد السكندري الساعة 7 مساء وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت.
موعد مباريات دوري القسم الثاني
ـ القناة ضد الترسانة الساعة 3:30 عصراً وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.
موعد مباريات الدوري الإماراتي
ـ شباب الأهلي ضد الوصل الساعة 5:30 مساء وتنقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.
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