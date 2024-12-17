جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يقام اليوم عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة، هنا نستعرض لكم المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

موعد مباريات كأس الرابطة للأندية المصرية

ـ بيراميدز ضد الاتحاد السكندري الساعة 7 مساء وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت.

موعد مباريات دوري القسم الثاني

ـ القناة ضد الترسانة الساعة 3:30 عصراً وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

موعد مباريات الدوري الإماراتي

ـ شباب الأهلي ضد الوصل الساعة 5:30 مساء وتنقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.