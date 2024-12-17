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أهداف مباراة لاتسيو وإنتر ميلان 0-6 (فيديو)

12:01 ص الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

إنتر ميلان

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كتب ـ محمد الميموني:

التقي إنتر ميلان نظيره لاتسيو يوم الاثنين 16 ديسمبر، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2024/25.

وفاز إنتر على لاتسيو بستة أهداف دون رد، وجاء الهدف الأول بقدم هاكان تشالهان في الدقيقة الـ 41 من عمر المباراة وثم سجل الهدف الثاني ديماركو في الدقيقة 45 ثم عاد بهدف ثالث بقدم باريلا في الدقيقة الـ 51 وثم عاد بالهدف الرابع دومفريس في الدقيقة 53 ثم جاء الهدف الخامس بقدم كارلوس في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة ثم سجل الهدف السادس بقدم ماركوس في الدقيقة الأخيره .

ويذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة في الدوري الإيطالي الممتاز بينما يحتل لاتسيو المركز الخامس برصيد 31 نقطة فقط.

لاتسيو ضد الإنتر انتر ميلان لاتسيو الدوري الإيطالي أهداف مباراة لاتسيو وإنتر ميلان
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