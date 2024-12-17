"من مُتابع لبطل الليلة".. محطات بمسيرة النيجيري لوكمان قبل تتويجه بأفضل لاعب إفريقي بعام 2024

"قبل 4 سنوات فقط كنت أتابع هذا الحفل مثل الآخرين والآن أنا موجود به للتتويج بجائزة الأفضل في أفريقيا".. بهذه الكلمات علق النجم النيجيري أديمولا لوكمان عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024.

نجم فريق أتالانتا الإيطالي فاز بالجائزة بعد تفوقه على كل من: المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والمحترف الإيفواري بصفوف برايتون الإنجليزي سيمون أدينجرا، واللاعب الغيني بصفوف بوروسيا دورتموند الألماني سيرهو جيراسي والجنوب إفريقي رونوين ويليامز، حارس مرمى صن داونز.

صاحب الـ 27 عامًا لم تكن رحلته للوصول إلى منصات التتويج بالجائزة سهلة؛ إذ كانت البداية بناشئين نادي تشارلتون الإنجليزي؛ إذ وُلد في لندن.

ومع بلوغه عامه الـ 20 اشترى نادي إيفرتون عقده مقابل 1.5 مليون يورو قبل أن يُعيره بالموسم التالي لصفوف لايبزيج مقابل 7 مليون يورو.

وهي الفترة التي كان متوهجًا بها؛ إذ كان يسير بخطى ثابتة مع منتخب إنجلترا بالناشئين حتى وصل إلى منتخب تحت 21 عامًا.

واشترى نادي لايبزيج عقد اللاعب في موسم 19/20 مقابل 20 مليون يورو ولكن اللاعب النيجيري الدولي لم يظهر بالجودة التي كانت منتظرة منه مع النادي الألماني.

فرخ مُعاراً لنادي فولهام في موسم 20/21 مقابل 10 مليون يورو، بحسب ترانسفير ماركت ـ ثم خرج في إعارة جديدة لنادي ليستر سيتي بموسم 21/22 مقابل 11 مليون يورو.

ولكن جاء التحول في مسيرة اللاعب حين اشترى نادي أتالانتا عقده من لايبزيج في موسم 22/23 مقابل 10 مليون يورو.

وتألق لوكمان مع أتالانتا؛ إذ ساهم في 66 هدفًا خلال 97 مباراة خاضها مع الفريق بواقع 43 هدفًا و23 تمريرة حاسمة.

وانضم خلال هذه الفترة لمنتخب نيجيريا بعدما لم يتم اختياره بالمنتخب الأول لانجلترا؛ حيث جاء تواجده مع النسور الخضراء في مارس 2022؛ إذ خاض بقميصه 23 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

وترك اللاعب بصمة قوية مع أتالانتا بقيادته للفوز على نظيره باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة في نهائي الدوري الأوروبي؛ إذ سجل الثلاثة أهداف مما عزز من تتويجه بالجائزة الذي كان مجردًا متابعًا لها.

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