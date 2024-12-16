لوكمان أفضل لاعب إفريقي بعام 2024

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز النجم النيجيري بصفوف أتالانتا الإيطالي، أديمولا لوكمان، بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2024 خلال الحفل الذي يُنظمه الاتحاد الأفريقي (كاف) بدولة المغرب.

فوز اللاعب صاحب الـ 27 عامًا بالجائزة يأتي بعد تفوقه على كل من: المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والمحترف الإيفواري بصفوف برايتون الإنجليزي سيمون أدينجرا، واللاعب الغيني بصفوف بوروسيا دورتموند الألماني سيرهو جيراسي والجنوب إفريقي رونوين ويليامز، حارس مرمى صن داونز.

وكان اللاعب النيجيري الدولي قد توّج بالدوري الأوروبي مع أتالانتا بالموسم الماضي؛ إذ سجل ثلاثة أهداف بالنهائي أمام باير ليفركوزن الألماني في مباراة انتهت بنتيجة (3-0).

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