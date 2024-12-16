لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 1
22:00

وست هام يونايتد

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

1 1
14:30

بروكسي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 6
21:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

لوكمان أفضل لاعب إفريقي بعام 2024

11:02 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

لوكمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز النجم النيجيري بصفوف أتالانتا الإيطالي، أديمولا لوكمان، بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2024 خلال الحفل الذي يُنظمه الاتحاد الأفريقي (كاف) بدولة المغرب.

فوز اللاعب صاحب الـ 27 عامًا بالجائزة يأتي بعد تفوقه على كل من: المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والمحترف الإيفواري بصفوف برايتون الإنجليزي سيمون أدينجرا، واللاعب الغيني بصفوف بوروسيا دورتموند الألماني سيرهو جيراسي والجنوب إفريقي رونوين ويليامز، حارس مرمى صن داونز.

وكان اللاعب النيجيري الدولي قد توّج بالدوري الأوروبي مع أتالانتا بالموسم الماضي؛ إذ سجل ثلاثة أهداف بالنهائي أمام باير ليفركوزن الألماني في مباراة انتهت بنتيجة (3-0).

اقرأ أيضًا:

4 صور ترصد رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

لوكمان حفل جوائز الكاف 2024 حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2024 حفل جوائز الكاف أفضل لاعب في أفريقيا 2024
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تطورات الحالة الصحية للإعلامي مدحت شلبي.. وزوجته تكشف مدة غيابه عن الشاشة