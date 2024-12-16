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محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي لمنتخب إفريقيا2024

09:58 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    ماجي زوجة محمد صلاح وابنتهما كيان
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تواجد في التشكيل المثالي لمنتخب إفريقيا 2024 ثلاثة من نجوم الكرة العربية، وهم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، والثنائي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، وسفيان أمرابط لاعب وسط فنربخشة التركي.

وضم التشكيل أيضا حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والثنائي النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي وفيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي.

كما تواجد أيضا السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، وتشانسيل مبيمبا قائد منتخب الكونغو الديمقراطية ومدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والغاني محمد قدوس لاعب ويستهام يونايتد الإنجليزي، والإيفواري فرانك كيسي لاعب أهلي جدة السعودي، ويفيس بيسوما لاعب وسط منتخب مالي وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

محمد صلاح حفل توزيع جوائز الكاف التشكيل المثالي لمنتخب إفريقيا2024 جوائز الكاف 2024
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