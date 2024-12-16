لامين كامارا يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2024

كوت ديفوار يفوز بجائزة أفضل منتخب أفريقي للرجال في عام 2024

فاز السنغالي لامين كامارا مهاجم موناكو الفرنسي بجائزة أفضل لاعب شاب في قارة أفريقيا خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي يقام في مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين.

ولم يتواجد كامارا في الحفل بل تسلم الجائزة نيابة عنه رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وفازت المغربية ضحى المدني لاعبة الجيش الملكي بجائزة أفضل لاعب صاعدة.

وقالت المدني بعد تسلمها الجائزة "سعيدة للغاية بفوزي بجائزة أفضل لاعبة صاعدة، وأشكر الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع على دعم الكرة النسائية، وأشكر النادي ومسؤوليه ومدربيه وزميلاتي في الفريق والمنتخب".