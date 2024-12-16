كوت ديفوار يفوز بجائزة أفضل منتخب أفريقي للرجال في عام 2024

فاز منتخب كوت ديفوار بطل النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب رجال في القارة السمراء خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي يقام في مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين.

وانتزع المنتخب الإيفواري الجائزة متفوقا على نظيره منتخب نيجيريا وصيف كأس الأمم الأخيرة، ومنتخب جنوب أفريقيا الذي فاز بالميدالية البرونزية.

وقدم جائزة أفضل منتخب للرجال، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وعلى مستوى السيدات فاز منتخب نيجيريا بجائزة أفضل فريق نسائي متفوقا على منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا.