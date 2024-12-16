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كوت ديفوار يفوز بجائزة أفضل منتخب أفريقي للرجال في عام 2024

09:03 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    رئيس كوت ديفوار مع منتخب كوت ديفوار
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    إيميرس فاي لاعب منتخب كوت ديفوار الأسبق
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    احتفال منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية 2023
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    احتفالات جمهور كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية
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    منتخب كوت ديفوار بطل أمم أفريقيا 2023
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    تتويج منتخب كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا 2023
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    تتويج منتخب كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا 2023
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فاز منتخب كوت ديفوار بطل النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب رجال في القارة السمراء خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي يقام في مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين.

وانتزع المنتخب الإيفواري الجائزة متفوقا على نظيره منتخب نيجيريا وصيف كأس الأمم الأخيرة، ومنتخب جنوب أفريقيا الذي فاز بالميدالية البرونزية.

وقدم جائزة أفضل منتخب للرجال، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وعلى مستوى السيدات فاز منتخب نيجيريا بجائزة أفضل فريق نسائي متفوقا على منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا.

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