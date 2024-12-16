قبل إعلان الأهلي استعارته.. ماذا قدّم حمدي فتحي مع الوكرة القطري؟

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن النادي الأهلي مساء أمس الأحد استعارة اللاعب حمدي فتحي من صفوف الوكرة القطري ليشارك معه في كأس العالم للأندية 2025.

وكان صاحب الـ 30 سنة قد انضم لصفوف الوكرة خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية ماذا قدم اللاعب مع الوكرة خلال الموسم الجاري:

ـ شارك حمدي فتحي مع الفريق في 16 مباراة خلال الموسم الجاري ولم يسجل فيهم أهداف وصنع هدف وحيد فقط.

ـ لعب حمدي فتحي مع الوكرة إجمالي المباريات 1431 دقيقة وحصل على البطاقة الصفراء مرتين خلال مشاركاته مع الفريق.