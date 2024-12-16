بطولة خليجي 2026: عرس كروي يجمع الأشقاء في الخليج

كتب - مصراوي:

تُعد بطولة كأس الخليج العربي، التي تعرف اختصارًا بـ "خليجي"، واحدة من أهم البطولات الإقليمية في عالم كرة القدم، تحمل النسخة المقبلة، خليجي 2026، طابعًا خاصًا، كونها تجمع منتخبات الخليج العربي مرة أخرى في أجواء تنافسية وأخوية تسعى دائمًا لتعزيز الروابط الرياضية والثقافية بين شعوب المنطقة.

التاريخ والمكان

من المقرر أن تبدأ البطولة يوم السبت المقبل 21 ديسمبر 2024، على ملعب جابر الدولي، حيث ستشهد مباراة الافتتاح مواجهة بين منتخب الكويت، المستضيف، ومنتخب عمان، وصيف النسخة السابقة.

وستستمر المنافسات لمدة تقارب 12 يومًا، لتختتم المباراة النهائية على ملعب جابر الدولي يوم الجمعة 3 يناير 2025.

أهمية البطولة

بطولة كأس الخليج ليست مجرد منافسة رياضية؛ فهي مناسبة تعزز الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق واليمن، وتُبرز تطور كرة القدم في المنطقة، كما أنها تُعد منصة لاكتشاف المواهب الشابة وإبراز النجوم الذين يمثلون مستقبل اللعبة في المنطقة.

المنتخبات المشاركة

تشارك في البطولة 8 منتخبات خليجية هي:

ستشارك 8 منتخبات في كأس الخليج 26، يتصدرها منتخب الكويت المضيف، بالإضافة إلى المنتخب السعودي ومنتخب قطر ومنتخب البحرين ومنتخب عمان ومنتخب الإمارات ومنتخب اليمن، فضلاً عن حامل اللقب منتخب العراق.

النظام والتنافسية

تُقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث يتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

التنافس في هذه النسخة سيكون قويًا، خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته منتخبات الخليج في السنوات الأخيرة.

أبرز التحديات والآمال

استمرارية النجاح التنظيمي: العراق، الذي يبحث عن الحفاظ على اللقب المتوج به في النسخة الماضية، ويسعى لتقديم بطولة أفضل، خاصة مع توقعات جماهيرية كبيرة.

التحديات الرياضية: المنتخبات الخليجية تعاني من منافسة شرسة في التصفيات الآسيوية، مما يجعل بطولة الخليج فرصة لاستعادة الثقة والروح الرياضية.

المواهب الجديدة: البطولة فرصة للمنتخبات لتجربة لاعبين جدد ومنحهم فرصة التألق في أجواء تنافسية مميزة.

أبرز المرشحين للقب

السعودية: تُعتبر من أقوى المنتخبات الخليجية بفضل تاريخها الكبير وتطور كرتها المحلية.

قطر: دائمًا ما تكون منافسًا قويًا، خاصة بعد استضافتها لكأس العالم 2022.

عمان والبحرين: أثبتا في السنوات الأخيرة أنهما قادرتان على المنافسة بقوة وتحقيق المفاجآت.

يُذكر أن المنتخب العراقي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس الخليج بعد مباراة مثيرة أمام المنتخب العُماني، انتهت بفوز "أسود الرافدين" 3-2 في الوقت الإضافي على ملعب البصرة.